Берреттини: Федерер был слишком хорош
Итальянец Маттео Берреттини прокомментировал поражение от швейцарца Роджера Федерера в 1/8 финала Уимблдона со счётом 1:6, 2:6, 2:6.
«Очевидно, что я провёл не лучший матч. Просто Роджер был слишком хорош. Он играл отлично, а я ощущал скованность. Я ожидал подобное. Перед игрой я был готов к такому. Но когда он начинает так играть, то мне сложно что-либо сделать. К тому же я не очень хорошо подавал. Подача мне вообще не помогала. Федерер играл лучше.
Ты пытаешься что-то изменить, но когда Федерер так действует, сложно что-то сделать. Думаю, такая игра поможет моей карьере", — передаёт слова Берреттини корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
В четвертьфинале Федерер сыграет с японцем Кеем Нисикори.
Федерер: Берреттини после игры сказал «спасибо за урок»? Ах вот что это было
Федерер установил рекорд турниров «Большого шлема»
- 9 июля 2019
-
14:01
-
13:37
-
13:13
-
12:29
-
12:17
-
12:08
-
11:58
-
11:43
-
11:16
-
11:07
-
10:36
-
10:28
-
10:01
-
09:43
-
09:27
-
09:19
-
08:59
-
08:22
-
08:06
-
00:51
-
00:41
-
00:06
- 8 июля 2019
-
23:55
-
23:36
-
23:15
-
22:48
-
22:26
-
21:54
-
21:21
-
21:01
-
20:19
-
20:00
-
19:48
-
18:58
-
18:33
Партнерский контент