Берреттини: Федерер был слишком хорош

Итальянец Маттео Берреттини прокомментировал поражение от швейцарца Роджера Федерера в 1/8 финала Уимблдона со счётом 1:6, 2:6, 2:6.

«Очевидно, что я провёл не лучший матч. Просто Роджер был слишком хорош. Он играл отлично, а я ощущал скованность. Я ожидал подобное. Перед игрой я был готов к такому. Но когда он начинает так играть, то мне сложно что-либо сделать. К тому же я не очень хорошо подавал. Подача мне вообще не помогала. Федерер играл лучше.



Ты пытаешься что-то изменить, но когда Федерер так действует, сложно что-то сделать. Думаю, такая игра поможет моей карьере", — передаёт слова Берреттини корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

В четвертьфинале Федерер сыграет с японцем Кеем Нисикори.

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