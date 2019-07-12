Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Стрыцова: мне не повезло попасть на Серену

Стрыцова: мне не повезло попасть на Серену
Теннис / Уимблдон 2019 0

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова прокомментировала поражение в полуфинальном матче Уимблдона с американкой Сереной Уильямс со счётом 1:6, 2:6.

«Мне не повезло попасть на Серену. Но я старалась изо всех сил. Даже если бы я была готова на сто процентов, не уверена, что у меня были бы какие-то шансы. Она не дала мне войти в игру.

У меня возникли проблемы с ягодичными мышцами. Я почувствовала это в начале разминки. А когда бежала за мячом в начале матча, то появились неприятные ощущения. Дальше всё было только хуже. Но я не говорю, что проиграла из-за этого. Просто Серена была слишком хороша.

В свои 37 лет Серена играет потрясающе. Мне 33, я приближаюсь к концу карьеры. Я чувствую свой организм. Но, возможно, она проводит не так много турниров, как другие. Это помогает ей восстанавливаться и находить мотивацию. Она выиграла так много турниров «Большого шлема»! Я очень уважаю её.

Не уверена, хочу ли сама играть до 37. В этой жизни я хочу и других вещей помимо погони за жёлтым мячом. Завершу этот сезон, а дальше посмотрю, как буду себя чувствовать», — передаёт слова Стрыцовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

В финале Уильямс сыграет с румынкой Симоной Халеп.

С. Уильямс — о финале Уимблдона: теперь мне есть что терять
Серена Уильямс стала самой возрастной финалисткой ТБШ в Открытой эре
Теперь только чудо помешает Серене догнать Маргарет Корт. Мы же все этого ждали?
Если Серена Уильямс установит рекорд, то можно будет перестать говорить об этом перед каждым турниром «Большого шлема».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент