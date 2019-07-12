Стрыцова: мне не повезло попасть на Серену

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова прокомментировала поражение в полуфинальном матче Уимблдона с американкой Сереной Уильямс со счётом 1:6, 2:6.
«Мне не повезло попасть на Серену. Но я старалась изо всех сил. Даже если бы я была готова на сто процентов, не уверена, что у меня были бы какие-то шансы. Она не дала мне войти в игру.
У меня возникли проблемы с ягодичными мышцами. Я почувствовала это в начале разминки. А когда бежала за мячом в начале матча, то появились неприятные ощущения. Дальше всё было только хуже. Но я не говорю, что проиграла из-за этого. Просто Серена была слишком хороша.
В свои 37 лет Серена играет потрясающе. Мне 33, я приближаюсь к концу карьеры. Я чувствую свой организм. Но, возможно, она проводит не так много турниров, как другие. Это помогает ей восстанавливаться и находить мотивацию. Она выиграла так много турниров «Большого шлема»! Я очень уважаю её.
Не уверена, хочу ли сама играть до 37. В этой жизни я хочу и других вещей помимо погони за жёлтым мячом. Завершу этот сезон, а дальше посмотрю, как буду себя чувствовать», — передаёт слова Стрыцовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
В финале Уильямс сыграет с румынкой Симоной Халеп.
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