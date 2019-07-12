Джокович сыграет в шестом финале Уимблдона и в 25-м финале мэйджора

Четырёхкратный и действующий победитель Уимблдона, первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович после победы в полуфинале над испанцем Роберто Баутиста-Агутом со счётом 6:2, 4:6, 6:3, 6:2 вышел в 25-й финал турниров «Большого шлема» и в шестой финал в Лондоне.
Джокович сравнялся с немцем Борисом Беккером по числу матчей, выигранных на Уимблдоне в одиночном разряде в Открытую эру (по 71). Больше побед только у швейцарца Роджера Федерера (100) и американца Джимми Коннорса (84).
В финале Уимблдона-2019 Джокович сыграет с победителем встречи между Федерером (2) и испанцем Рафаэлем Надалем (3). Серб четырежды встречался с ними в финалах турниров «Большого шлема» после поражения от Надаля на «Ролан Гаррос»-2014 и каждый раз праздновал победу. В личном противостоянии с игроками топ-3 также впереди Джокович. Счёт с Федерером – 25-22, с Надалем – 28-26.
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