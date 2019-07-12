Баутиста-Агут хочет снова сыграть в полуфинале турнира «Большого шлема»

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут, который не сумел выйти в финал Уимблдона, уступив сербу Новаку Джоковичу, рассказал, что не намерен останавливаться на достигнутом. Выход в полуфинал – лучший результат 31-летнего испанца на турнирах «Большого шлема».

«Каждый опыт, который я получил в своей теннисной карьере, делал меня лучше и заставлял совершенствоваться. Сегодня я получил огромнейший опыт – много новых розыгрышей и новых эмоций. Доволен, как я играл и какого результата добился на Уимблдоне. Сегодня мы провели отличный матч. И, конечно, я буду бороться, продолжу тренироваться, чтобы как можно чаще играть на такой стадии, как сегодня», — передаёт слова Баутисты-Агута корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.