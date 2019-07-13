Надаль рассказал, что больше всего впечатляет в игре Федерера

Испанец Рафаэль Надаль, проигравший в полуфинале Уимблдона швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 6:7 (3:7), 6:1, 3:6, 4:6, поделился впечатлениями от матча.
«Сложный матч. У меня были шансы, но он сыграл немного лучше. Наверное, я выступил не так успешно, как в предыдущих поединках, а Роджер заслуженно победил. Поздравляю.
Что больше всего впечатляет в игре Федерера? То же, что и всегда. Он способен легко делать самые сложные вещи. Он быстрый, всё время оказывает давление на соперников, потому что добирается до мяча раньше остальных. Это трудно, но у него получается очень хорошо.
О соперничестве с Роджером мы уже говорили тысячу раз. Здорово, когда три игрока одновременно достигли в спорте таких высот. Трудно представить, что такое может повториться. Но мы ещё не закончили — сегодня был очередной эпизод. Со временем всё меньше вероятность, что мы сыграем друг с другом в решающих матчах. Расстроен из-за поражения. Просто нужно принять, что сегодня был не мой день. Я провёл отличный турнир, с правильным настроем, но грущу из-за того, что с каждым разом шансов на победу на Уимблдоне становится всё меньше", — цитирует Надаля корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
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