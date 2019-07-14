Джокович и Федерер побили рекорд продолжительности финала Уимблдона

Финал Уимблдона-2019 в мужском одиночном разряде между сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером получился вдвойне историческим.
Это самый продолжительный мужской финал Уимблдона. Соперники определяли сильнейшего 4 часа 55 минут. Предыдущее достижение, 4 часа 48 минут, было зафиксировано в 2008 году, когда испанец Рафаэль Надаль обыграл Федерера со счётом 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 9:7.
Чтобы избежать затяжных матчей, на Уимблдоне изменили правило пятого сета. Теперь после счёта 12:12 теннисисты играют тай-брейк. Правило вступило в силу в 2019 году и пригодилось как раз в решающем матче. В рекордном по продолжительности финале Джокович на первом в истории тай-брейке решающего сета обыграл восьмикратного победителя турнира Федерера со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).
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