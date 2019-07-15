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Джокович квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP

Джокович квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP
Теннис / Уимблдон 2019 0

Сербский теннисист Новак Джокович, ставший победителем Уимблдона-2019, квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября, сообщает официальный сайт тура. Уроженец Белграда в 12-й раз сыграет на этом турнире.

«Попадание на Итоговый чемпионат всегда является одной из моих главных целей. Достичь её так рано — это великолепно. С нетерпением жду возможности вернуться в Лондон в ноябре, чтобы сыграть с сильнейшими теннисистами мира», — сказал Джокович.

Новак является пятикратным победителем Итогового чемпионата. Первым игроком, квалифицировавшимся на соревнования в Лондоне, стал испанец Рафаэль Надаль.

В финале Уимблдона Джокович одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).

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Роджер был в шаге от того, чтобы стать самым возрастным чемпионом «Шлема», но в третий раз проиграл Новаку с двойного матчбола.
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