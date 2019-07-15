Беккер: Джокович будет полностью счастлив, когда станет самым великим

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Борис Беккер поделился впечатлениями от финала Уимблдона-2019, в котором серб Новак Джокович обыграл швейцарца Роджера Федерера со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).

«Федерер является величайшим теннисистом в истории и заслуживает народной любви. Однако, с другой стороны, болельщикам нужно проявлять больше уважения к четырёхкратному чемпиону. Надеюсь, через год они сыграют снова и ситуация будет более равной.

Джокович пришёл на вечеринку Роджера и Рафы и стал лидером. Теперь, после 16 мэйджоров, люди должны проснуться и осознать величие Новака.

Джокович ещё не полностью счастлив. Он один из величайших теннисистов в истории, но хочет стать самым великим. Этот бесконечный разговор о том, кто сильнее, будет продолжаться до тех пор, пока играет вся «Большая тройка», — приводит слова Беккера ВВС.