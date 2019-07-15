Халеп сравнила свои победы на «Ролан Гаррос»—2018 и Уимблдоне-2019

Румынская теннисистка Симона Халеп сравнила впечатления от победы на «Ролан Гаррос» 2018 года и Уимблдоне-2019. В финале Уимблдона она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2.

«Всё было совершенно по-другому. На „Ролан Гаррос“ я ощущала больше давления. Желание победить было просто сумасшедшим. И тот факт, что это мой первый титул на турнире „Большого шлема“, делал победу особенной. Последний розыгрыш был более эмоциональным.

На Уимблдоне же я была расслаблена. К тому же мне противостояла Серена. Терять мне было нечего. Я говорила, что если выиграю, то это будет нечто потрясающее. Но если проиграю, это нормально. Я не думала о результате матча, это помогло мне расслабиться на корте.

Я и не думала о праздновании, это казалось чем-то далёким. Я думала подготовить речь, но потом решила, что забуду все слова и буду сильно переживать. В итоге я старалась об этом не думать», — цитирует Халеп WTA Insider.

Халеп поднялась на вторую строчку в чемпионской гонке WTA

Халеп стала четвёртой ракеткой мира, Серена Уильямс — девятой