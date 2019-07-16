Медведев: надеюсь однажды попасть на Итоговый чемпионат ATP

Российский теннисист Даниил Медведев, впервые вошедший в топ-10 рейтинга АТР, признался, что мечтает сыграть на Итоговом чемпионате. В чемпионской гонке он занимает восьмую строчку.

«Это великолепный турнир, потрясающий опыт. Попадание на Итоговый чемпионат означает, что ты один из восьми лучших игроков года. Пожалуй, это нечто невероятное. Надеюсь однажды ощутить это», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.

Ранее на Итоговый чемпионат 2019 года квалифицировались испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. Турнир пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября.

На прошедшем Уимблдоне Даниил дошёл до третьего круга, где проиграл представителю Бельгии Давиду Гоффену со счётом 6:4, 2:6,6:3, 3:6, 5:7.

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