Кудерметова победила на старте турнира в Бухаресте

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная на турнире в Бухаресте (Румыния) под третьим номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Нидерландов Аранчу Рус со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Вероника дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Румынии Кудерметова поспорит с победительницей поединка Варвара Лепченко (США) — Мартина Ди Джузеппе (Италия, Q).

В 2018 году победительницей турнира в Бухаресте стала Анастасия Севастова из Латвии. В финале она обыграла хорватку Петру Мартич со счётом 7:6 (7:4), 6:2.