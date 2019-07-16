Кудерметова победила на старте турнира в Бухаресте
Российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная на турнире в Бухаресте (Румыния) под третьим номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Нидерландов Аранчу Рус со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.
Вероника дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал соревнований в столице Румынии Кудерметова поспорит с победительницей поединка Варвара Лепченко (США) — Мартина Ди Джузеппе (Италия, Q).
В 2018 году победительницей турнира в Бухаресте стала Анастасия Севастова из Латвии. В финале она обыграла хорватку Петру Мартич со счётом 7:6 (7:4), 6:2.
16 июля 2019 года, вторник. 12:05 МСК
Бухарест. 1-й круг
Матч окончен
128
Аранча Рус
А. Рус
0 : 2
56
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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