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Потапова и Сизикова вышли в финал турнира в Лозанне в парном разряде

Потапова и Сизикова вышли в финал турнира в Лозанне в парном разряде
Теннис / WTA 0

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова пробились в финал турнира в Лозанне (Швейцария) в парном разряде. В полуфинальном матче они обыграли представительницу Грузии Оксану Калашникову и американку Эну Шибахару, посеянных под четвёртым номером, со счётом 7:6 (10:8), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Анастасия и Яна трижды подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

В финале Потапова и Сизикова сыграют с победительницами матча Моник Адамчак (Австралия)/Хань Синьюнь (Китай, 1) — Корнелия Листер (Швеция)/Рената Ворачова (Чехия).

Призовой фонд грунтового турнира в Лозанне составляет $ 226 750.

Потапова и Сизикова вышли в полуфинал турнира в Лозанне в паре
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