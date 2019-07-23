Лаки-лузер Самсонова вышла во второй круг турнира в Палермо
Российская теннисистка Людмила Самсонова, пробившаяся в основную сетку турнира в Палермо (Италия) в статусе лаки-лузера, вышла во второй круг, обыграв представительницу Австралии Джейми Форлис (Q) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.
Людмила дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований в Палермо Самсонова поспорит со словенкой Тамарой Зиданшек. Турнир с призовым фондом $ 226 750 завершится 28 июля.
На минувшей неделе Самсонова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Лозанне (Швейцария), проиграв китаянке Хань Синьюнь — 5:7, 4:6.
23 июля 2019 года, вторник. 00:10 МСК
Палермо. 1-й круг
Матч окончен
144
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
2 : 0
249
Джейми Форлис
Д. Форлис
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Самсонова проиграла лаки-лузеру во втором круге турнира в Лозанне
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