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Лаки-лузер Самсонова вышла во второй круг турнира в Палермо

Лаки-лузер Самсонова вышла во второй круг турнира в Палермо
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Людмила Самсонова, пробившаяся в основную сетку турнира в Палермо (Италия) в статусе лаки-лузера, вышла во второй круг, обыграв представительницу Австралии Джейми Форлис (Q) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Людмила дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Палермо Самсонова поспорит со словенкой Тамарой Зиданшек. Турнир с призовым фондом $ 226 750 завершится 28 июля.

На минувшей неделе Самсонова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Лозанне (Швейцария), проиграв китаянке Хань Синьюнь — 5:7, 4:6.

23 июля 2019 года, вторник. 00:10 МСК
Палермо. 1-й круг
Матч окончен
Людмила Самсонова
144
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
2 : 0
Джейми Форлис
249
Австралия
Джейми Форлис
Д. Форлис
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
Самсонова проиграла лаки-лузеру во втором круге турнира в Лозанне
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