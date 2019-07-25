Кузнецова не сможет защитить титул в Вашингтоне из-за проблем с визой

Российская теннисистка Светлана Кузнецова сообщила, что вынуждена сняться с турнира в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы. Соревнования пройдут с 29 июля по 4 августа. В прошлом году Светлана стала победительницей этого турнира.
«Друзья, ситуация с американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне, к сожалению, не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую) впервые, очень надеюсь на её скорое разрешение», — написала Кузнецова.
Пост доступен в «инстаграме» Светланы Кузнецовой.
В интервью «Чемпионату» на Уимблдоне Светлана так оценила возможность выступления на американских турнирах: «Я очень хочу и заявилась на участие в турнирах в Америке, но у меня нет визы, я сдала паспорт в феврале в Москве, и до сих пор мне его не вернули».
В рейтинге WTA россиянка занимает 108-е место.
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