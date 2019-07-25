Двукратный финалист турниров «Большого шлема» впервые станет отцом

Келси Андерсон, супруга южноафриканского теннисиста Кевина Андерсона, в своём «твиттере» намекнула на скорое рождение ребёнка в их семье. На фото написано имя «Кейра Андерсон» и ожидаемый срок её появления на свет — октябрь 2019 года.

«Рада поделиться нашей счастливой новостью», — написала Андерсон.

33-летний Кевин Андерсон — финалист двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2017 года, Уимблдон-2018), победитель 7 турниров ATP (из них 6 — в одиночном разряде). В июле 2018 года он занимал пятую строчку в рейтинге ATP.

10 ноября 2011 года Кевин женился американской гольфистке Келси О'Нил, которая впоследствии взяла его фамилию. В 2012 году Андерсон в рамках получения вида на жительство в США был вынужден отказаться от участия в Кубке Дэвиса и Олимпиаде.