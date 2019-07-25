Двукратный финалист турниров «Большого шлема» впервые станет отцом

Келси Андерсон, супруга южноафриканского теннисиста Кевина Андерсона, в своём «твиттере» намекнула на скорое рождение ребёнка в их семье. На фото написано имя «Кейра Андерсон» и ожидаемый срок её появления на свет — октябрь 2019 года.
«Рада поделиться нашей счастливой новостью», — написала Андерсон.
33-летний Кевин Андерсон — финалист двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2017 года, Уимблдон-2018), победитель 7 турниров ATP (из них 6 — в одиночном разряде). В июле 2018 года он занимал пятую строчку в рейтинге ATP.
10 ноября 2011 года Кевин женился американской гольфистке Келси О'Нил, которая впоследствии взяла его фамилию. В 2012 году Андерсон в рамках получения вида на жительство в США был вынужден отказаться от участия в Кубке Дэвиса и Олимпиаде.
- 25 июля 2019
-
15:09
-
14:18
-
14:08
-
13:29
-
12:53
-
11:32
-
11:22
-
10:44
-
10:03
-
09:09
- 24 июля 2019
-
23:25
-
22:37
-
19:57
-
18:54
-
16:50
-
16:38
-
15:26
-
14:42
-
13:21
-
12:08
-
11:30
-
10:28
-
09:31
-
00:18
- 23 июля 2019
-
20:37
-
18:49
-
16:30
-
15:52
-
14:38
-
13:46
-
13:23
-
12:14
-
11:08
-
10:06
-
09:47