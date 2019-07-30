Директор турнира в Цинциннати: Шарапова — одна из величайших чемпионок в истории
Директор турнира в Цинциннати Андре Силва прокомментировал предоставление «уайлд-кард» россиянке Марии Шараповой и американке Винус Уильямс. Соревнования пройдут с 12 по 18 августа.
«Мария и Винус — одни из величайших чемпионок в истории тенниса. Мы с нетерпением ждём, когда они присоединятся к звёздному составу участниц нашего турнира», — приводит слова Силвы официальный сайт тура.
Шарапова за карьеру завоевала 36 титулов, включая 5 — на турнирах «Большого шлема». На первой строчке рейтинга Мария провела 21 неделю.
Винус выиграла 49 титулов, включая 7 — на соревнованиях «Большого шлема». Она пребывала на вершине рейтинга WTA на протяжении 11 недель.
Действующей чемпионкой турнира в Цинциннати является голландка Кики Бертенс.
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Получив на Уимблдоне очередную травму, Шарапова уже в середине июля вернулась к тренировкам. В августе она должна выступить в Америке.
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