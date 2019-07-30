Директор турнира в Цинциннати: Шарапова — одна из величайших чемпионок в истории

Директор турнира в Цинциннати Андре Силва прокомментировал предоставление «уайлд-кард» россиянке Марии Шараповой и американке Винус Уильямс. Соревнования пройдут с 12 по 18 августа.

«Мария и Винус — одни из величайших чемпионок в истории тенниса. Мы с нетерпением ждём, когда они присоединятся к звёздному составу участниц нашего турнира», — приводит слова Силвы официальный сайт тура.

Шарапова за карьеру завоевала 36 титулов, включая 5 — на турнирах «Большого шлема». На первой строчке рейтинга Мария провела 21 неделю.

Винус выиграла 49 титулов, включая 7 — на соревнованиях «Большого шлема». Она пребывала на вершине рейтинга WTA на протяжении 11 недель.

Действующей чемпионкой турнира в Цинциннати является голландка Кики Бертенс.

Шарапова получила «уайлд-кард» на турнир в Цинциннати