Лидеры посева и 15-летняя Гауфф проиграли на старте турнира в Вашингтоне
15-летняя американка Кори Гауфф, пробившаяся в основную сетку турнира в Вашингтоне (США) через квалификацию, не смогла выйти во второй круг, проиграв представительнице Казахстана Зарине Дияс со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.
Кори 5 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Зарины 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал Дияс поспорит с украинкой Лесей Цуренко (5).
Лидер посева американка Слоан Стивенс в первом круге проиграла шведке Ребекке Петерсон со счётом 2:6, 5:7. Американка Мэдисон Кис, получившая второй номер посева, уступила соотечественнице Хейли Баптист (WC) — 6:7 (4:7), 2:6.
30 июля 2019 года, вторник. 23:00 МСК
Вашингтон (ж). 1-й круг
Матч окончен
84
Зарина Дияс
З. Дияс
2 : 0
Кори Гауфф
К. Гауфф
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|2
30 июля 2019 года, вторник. 21:00 МСК
Вашингтон (ж). 1-й круг
Матч окончен
8
Слоан Стивенс
С. Стивенс
0 : 2
70
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
|1
|2
|3
|
|2
|5
|
|6
|7
31 июля 2019 года, среда. 00:30 МСК
Вашингтон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Хейли Баптист
Х. Баптист
2 : 0
17
Мэдисон Кис
М. Кис
|1
|2
|3
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|7 7
|6
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|6 4
|2
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