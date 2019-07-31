Лидеры посева и 15-летняя Гауфф проиграли на старте турнира в Вашингтоне

15-летняя американка Кори Гауфф, пробившаяся в основную сетку турнира в Вашингтоне (США) через квалификацию, не смогла выйти во второй круг, проиграв представительнице Казахстана Зарине Дияс со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Кори 5 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Зарины 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Дияс поспорит с украинкой Лесей Цуренко (5).

Лидер посева американка Слоан Стивенс в первом круге проиграла шведке Ребекке Петерсон со счётом 2:6, 5:7. Американка Мэдисон Кис, получившая второй номер посева, уступила соотечественнице Хейли Баптист (WC) — 6:7 (4:7), 2:6.