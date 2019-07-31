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Лидеры посева и 15-летняя Гауфф проиграли на старте турнира в Вашингтоне

Лидеры посева и 15-летняя Гауфф проиграли на старте турнира в Вашингтоне
Теннис / WTA 0

15-летняя американка Кори Гауфф, пробившаяся в основную сетку турнира в Вашингтоне (США) через квалификацию, не смогла выйти во второй круг, проиграв представительнице Казахстана Зарине Дияс со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Кори 5 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Зарины 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Дияс поспорит с украинкой Лесей Цуренко (5).

Лидер посева американка Слоан Стивенс в первом круге проиграла шведке Ребекке Петерсон со счётом 2:6, 5:7. Американка Мэдисон Кис, получившая второй номер посева, уступила соотечественнице Хейли Баптист (WC) — 6:7 (4:7), 2:6.

30 июля 2019 года, вторник. 23:00 МСК
Вашингтон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Зарина Дияс
84
Казахстан
Зарина Дияс
З. Дияс
2 : 0
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
1 2 3
           
6 6  
4 2  
           
30 июля 2019 года, вторник. 21:00 МСК
Вашингтон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Слоан Стивенс
8
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
0 : 2
Ребекка Петерсон
70
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
1 2 3
           
2 5  
6 7  
           
31 июля 2019 года, среда. 00:30 МСК
Вашингтон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист
2 : 0
Мэдисон Кис
17
США
Мэдисон Кис
М. Кис
1 2 3
           
7 7 6  
6 4 2  
           
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