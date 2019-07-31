Циципас: Кирьос умеет сделать шоу, но в паре мне нравится играть с Гаске

Греческий теннисист Стефанос Циципас после игры в паре с Ником Кирьосом рассказал, что ему понравилось шоу, которое делает австралиец на корте, но он предпочёл бы другого партнёра.

«Ник Кирьос, конечно, умеет сделать шоу, с ним здорово выступать. Но мне нравится играть с другим партнёром. Ришар Гаске – это мой выбор», — приводит слова Циципаса Tennis World USA со ссылкой на Tennis Channel.



Циципас и Кирьос сыграли в парном разряде на турнире ATP 500 в Вашингтоне. В первом круге они сразу попали на действующих чемпионов Уимблдона и первых ракеток мира колумбийцев Хуан-Себастьяна Кабаля и Роберта Фару. Стефанос и Ник проиграли им на чемпионском тай-брейке — 3:6, 6:3, [5:10].

Кирьос в парном рейтинге находится в конце второй сотни, на 182-й строчке, а Циципас – на 71-й.