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Касаткина обыграла Кербер на старте турнира в Торонто

Касаткина обыграла Кербер на старте турнира в Торонто
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина нанесла поражение представительнице Германии Анжелике Кербер (12) в стартовом раунде турнира категории Premier 5 в Торонто (Канада) — 0:6, 6:2, 6:4.

Матч продлился ровно два часа. Касаткина 2 раза подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Кербер 2 эйса, 3 двойных и 5 брейк-пойнтов из 11.

Следующей соперницей Дарьи станет либо Эжени Бушар (WC), либо Бьянка Андрееску. Обе теннисистки представляют Канаду.

Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, что соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.

06 августа 2019 года, вторник. 05:10 МСК
Торонто. 1-й круг
Матч окончен
Анжелика Кербер
13
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
1 : 2
Дарья Касаткина
40
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
1 2 3
           
6 2 4
0 6 6
           
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