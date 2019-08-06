Касаткина обыграла Кербер на старте турнира в Торонто

Российская теннисистка Дарья Касаткина нанесла поражение представительнице Германии Анжелике Кербер (12) в стартовом раунде турнира категории Premier 5 в Торонто (Канада) — 0:6, 6:2, 6:4.

Матч продлился ровно два часа. Касаткина 2 раза подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Кербер 2 эйса, 3 двойных и 5 брейк-пойнтов из 11.

Следующей соперницей Дарьи станет либо Эжени Бушар (WC), либо Бьянка Андрееску. Обе теннисистки представляют Канаду.

Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, что соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.