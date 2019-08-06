Касаткина: я всё время говорила, что вернусь в игру. Это был ключ к победе

Российская теннисистка Дарья Касаткина призналась, что в матче с немкой Анжеликой Кербер на старте турнира в Торонто (Канада) продолжала верить в себя даже после поражения в первом сете. В итоге Касаткина обыграла соперницу со счётом 0:6, 6:2, 6:4.

«Было сложно играть при освещении, ведь я разминалась на солнце. Но я рада, что переломила ход матча и одержала победу.

Даже после того как я за 25 минут проиграла первый сет со счётом 0:6, я не теряла концентрацию. Всё время подбадривала себя, говорила, что смогу вернуться в игру. Тренер повторял то же самое. Это был ключевой момент.

Я не сильно изменила игру. Просто старалась чаще попадать в корт и больше затягивать розыгрыши. В конце концов это сработало. В таких матчах удача иногда играет решающую роль", — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.