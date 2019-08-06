Касаткина: я всё время говорила, что вернусь в игру. Это был ключ к победе

Российская теннисистка Дарья Касаткина призналась, что в матче с немкой Анжеликой Кербер на старте турнира в Торонто (Канада) продолжала верить в себя даже после поражения в первом сете. В итоге Касаткина обыграла соперницу со счётом 0:6, 6:2, 6:4.
«Было сложно играть при освещении, ведь я разминалась на солнце. Но я рада, что переломила ход матча и одержала победу.
Даже после того как я за 25 минут проиграла первый сет со счётом 0:6, я не теряла концентрацию. Всё время подбадривала себя, говорила, что смогу вернуться в игру. Тренер повторял то же самое. Это был ключевой момент.
Я не сильно изменила игру. Просто старалась чаще попадать в корт и больше затягивать розыгрыши. В конце концов это сработало. В таких матчах удача иногда играет решающую роль", — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.
- 6 августа 2019
-
11:59
-
10:32
-
09:20
-
07:21
-
04:56
-
03:12
-
00:50
-
00:30
- 5 августа 2019
-
22:41
-
20:58
-
18:22
-
16:33
-
15:18
-
13:41
-
12:30
-
11:40
-
11:32
-
10:57
-
09:13
-
04:06
-
02:48
- 4 августа 2019
-
23:05
-
22:46
-
20:59
-
19:45
-
18:06
-
16:46
-
15:50
-
14:38
-
14:04
-
12:57
-
12:29
-
11:34
-
10:54
-
09:44