Касаткина — после победы над Кербер: хочу спать

Российская теннисистка Дарья Касаткина коротко прокомментировала победу над немкой Анжеликой Кербер со счётом 0:6, 6:2, 6:4 на старте турнира в Торонто (Канада). Матч 1-го круга продлился ровно два часа.

«Хочу спать», — написала Касаткина в «Твиттере».

Следующей соперницей Дарьи станет либо Эжени Бушар (WC), либо Бьянка Андрееску. Обе спортсменки представляют Канаду.

Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Соревнования в Торонто с призовым фондом $ 2 830 000 завершатся 11 августа.

Напомним, на текущий момент Касаткина занимает 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации и 85-ю строчку в чемпионской гонке WTA.