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Стала известна соперница Касаткиной во втором круге турнира в Торонто

Стала известна соперница Касаткиной во втором круге турнира в Торонто
Теннис / WTA 0

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску успешно стартовала на турнире в Торонто. Она одержала волевую победу над соотечественницей Эжени Бушар, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 4:6, 6:1, 6:4. Спортсменки провели на корте 2 часа 9 минут.

В активе Андрееску 3 эйса, 8 ошибок на подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12. Бушар дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и сделала 4 брейка.

Во втором круге Андрееску встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая на старте соревнований одолела немку Анжелику Кербер.

Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.

07 августа 2019 года, среда. 02:10 МСК
Торонто. 1-й круг
Матч окончен
Эжени Бушар
112
Канада
Эжени Бушар
Э. Бушар
1 : 2
Бьянка Андрееску
27
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
1 2 3
           
6 1 4
4 6 6
           
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