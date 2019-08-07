Стала известна соперница Касаткиной во втором круге турнира в Торонто

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску успешно стартовала на турнире в Торонто. Она одержала волевую победу над соотечественницей Эжени Бушар, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 4:6, 6:1, 6:4. Спортсменки провели на корте 2 часа 9 минут.
В активе Андрееску 3 эйса, 8 ошибок на подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12. Бушар дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и сделала 4 брейка.
Во втором круге Андрееску встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая на старте соревнований одолела немку Анжелику Кербер.
Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.
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