Стала известна соперница Касаткиной во втором круге турнира в Торонто

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску успешно стартовала на турнире в Торонто. Она одержала волевую победу над соотечественницей Эжени Бушар, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 4:6, 6:1, 6:4. Спортсменки провели на корте 2 часа 9 минут.

В активе Андрееску 3 эйса, 8 ошибок на подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12. Бушар дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и сделала 4 брейка.

Во втором круге Андрееску встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая на старте соревнований одолела немку Анжелику Кербер.

Действующей чемпионкой турнира является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла американку Слоан Стивенс в трёх партиях. Напомним, соревнования в Канаде проходят поочерёдно в двух городах — то в Торонто, то в Монреале.