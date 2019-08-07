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Кирьос на «Мастерсе» в Монреале упустил возможность вновь сыграть с Медведевым

Кирьос на «Мастерсе» в Монреале упустил возможность вновь сыграть с Медведевым
Теннис / ATP 0

На старте турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале с призовым фондом $ 6 338 885 австралиец Ник Кирьос в двух сетах проиграл представителю Великобритании Кайлу Эдмунду со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут.

24-летний уроженец Канберры выполнил 9 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и не заработал ни одного брейка. В активе его соперника 15 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге россиянин Даниил Медведев, посеянный под восьмым номером, сразится с Эдмундом, хотя мог снова сыграть с Кирьосом. Напомним, теннисисты ранее встретились в финале турнира в Вашингтоне, где австралиец одержал победу на двух тай-брейках.

Действующим чемпионом канадского «Мастерса» является испанец Рафаэль Надаль.

07 августа 2019 года, среда. 01:40 МСК
Монреаль. 1-й круг
Матч окончен
Ник Кирьос
27
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
0 : 2
Кайл Эдмунд
33
Великобритания
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           

Видео доступно на «Чемпионате».

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