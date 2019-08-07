Кирьос на «Мастерсе» в Монреале упустил возможность вновь сыграть с Медведевым

На старте турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале с призовым фондом $ 6 338 885 австралиец Ник Кирьос в двух сетах проиграл представителю Великобритании Кайлу Эдмунду со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут.
24-летний уроженец Канберры выполнил 9 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и не заработал ни одного брейка. В активе его соперника 15 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге россиянин Даниил Медведев, посеянный под восьмым номером, сразится с Эдмундом, хотя мог снова сыграть с Кирьосом. Напомним, теннисисты ранее встретились в финале турнира в Вашингтоне, где австралиец одержал победу на двух тай-брейках.
Действующим чемпионом канадского «Мастерса» является испанец Рафаэль Надаль.
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