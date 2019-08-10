Андрееску стала первой с 1969 года канадкой в финале Rogers Cup

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску стала первой финалисткой турнира серии Premier в Торонто. В полуфинале Андрееску нанесла поражение американке Софье Кенин со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. Андрееску 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. Кенин не подала ни одного эйса, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.
Счёт в личном противостоянии теннисисток в официальных матчах стал 3-1 в пользу представительницы Канады.
За титул Андрееску сыграет с победительницей полуфинального матча между восьмой сеяной американкой Сереной Уильямс и чешкой Мари Боузковой, начавшей соревнования с квалификации.
Для Андрееску это будет уже третий финал в 2019 году, в Индиан-Уэллсе она завоевала первый титул. Хозяйка корта сыграет в финале Rogers Cup впервые c 1969 года, когда турнир назывался ещё Canadian Open.
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