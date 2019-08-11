Заслуженный тренер России: Медведеву пора свергать лидеров мирового тенниса

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы россиянина Даниила Медведева одержать победу в финальном матче на «Мастерсе» в Монреале (Канада) с испанцем Рафаэлем Надалем.
«В матче с Надалем Медведев должен хорошо выполнять подачу. Подача у него неплохая, но когда он начинает дёргаться, то первая у него не идёт. И если он будет выполнять её достаточно стабильно, то будет держать свою подачу. Это реально. Даниил хорошо играет на задней линии и довольно неплохо передвигается по корту. Но Надаль своими кручеными ударами, напором и темповой игрой может сбивать нашего теннисиста с толку и заставлять его спешить. Шансы Надаля на победу я оцениваю как 60 к 40. Но для Медведева пришло время потихоньку начинать свергать мировых лидеров.
Если Медведев покажет свою лучшую игру, то матч как минимум перейдёт в третий решающий сет. И всё может дойти и до тай-брейка, я допускаю такой вариант в том случае, если Медведев не будет тушеваться. Даниил сейчас играет хорошо, обладает неплохим арсеналом, и Надалю придётся потрудиться для того, чтобы выиграть у него. Даниилу важно хорошо восстановиться, потому что в полуфинале с Кареном Хачановым ему пришлось немало побегать, и он затратил много сил", — приводит слова Янчука «Р-Спорт».
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