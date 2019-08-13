Видеообзор трудовой победы Шараповой над Риске на турнире в Цинциннати

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира категории Premier в Цинциннати. В стартовом матче основной сетки она нанесла поражение американке Элисон Риске со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 56 минут.

За выход в третий круг соревнований Шарапова сыграет с австралийкой Эшли Барти.



В нынешнем сезоне Шарапова из-за травмы плеча пропустила почти пять месяцев. В начале июля россиянка не смогла доиграть матч первого круга Уимблдона против француженки Полин Пармантье из-за проблем с сухожилием предплечья, на минувшей неделе россиянка уступила эстонке Анетт Контавейт в своем стартовом матче на турнире в Торонто.

Турнир категории Premier в Цинциннати завершится 18 августа.



