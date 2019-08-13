Тарпищев: Медведев в этом году сможет здорово выступить на US Open

Россиянин Даниил Медведев смог значительно улучшить свою игру и способен удачно выступить на Открытом чемпионате США, такое мнение выразил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«Радует, что в этом сезоне Даниил заметно прибавил в игре на грунте. Многие говорили, что он не умеет играть на этом покрытии, но его удачные выступления в Монте-Карло и Барселоне говорят об обратном. В Вашингтоне и Монреале Медведев был очень хорош на харде. Это говорит о его разносторонности и позволяет надеяться, что в этом году он сможет здорово выступить на US Open», — приводят слова Тарпищева «Известия».



В обновлённом рейтинге ATP от 12 августа россиянин Даниил Медведев поднялся на восьмое место. Ранее он проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале «Мастерса» в Монреале (Канада).