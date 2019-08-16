Камельзон: Федерер не рассчитывал, что встретит сопротивление от Рублёва

Член правления Федерации тенниса России, известный тренер Владимир Камельзон назвал сенсацией победу соотечественника Андрея Рублёва в матче третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США) с 38-летним швейцарцем Роджером Федерером. Уроженец Москвы обыграл титулованного соперника со счётом 6:3, 6:4.



«Победа Рублёва — великая сенсация. Парень пришёл в себя, был большой перерыв, спад. Видимо, разумная команда сумела из этого отдыха сделать правильные выводы. Я увидел хороший расчёт, он шёл к этому результату предыдущими выступлениями. Эта победа — показатель того, как они правильно ко всему подготовились.

Рублёв не боится скорости, он похож на Хачанова, Медведева, Шаповалова. Они играют на таких скоростях, что могут не бояться ни Федерера, ни Джоковича. Единственное, они могут не справляться с Надалем, потому что он обладает феноменальной подготовкой. Рублёв — хороший элемент к Кубку Дэвису к Хачанову и Медведеву. Сейчас Андрей на хороших ногах, не боится противника, мне это в нём нравится, нет боязни авторитетов.

Федерер не рассчитывал на то, что встретит сопротивление именно от Рублёва. Счастлив, что эта победа пришла. Она говорит, что теннис в России есть. Я ему уже отправил смс, поздравил, беспокоюсь за него", — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.