Барти в случае победы над Кузнецовой вернётся на первое место в рейтинге WTA

Австралийка Эшли Барти по итогам турнира в Цинциннати может снова возглавить рейтинг WTA.
В полуфинале Барти встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой. Чтобы вновь стать лидером, Эшли нужно одержать победу в предстоящей игре. Ранее теннисистки не встречались.
Ранее в 1/4 финала Наоми Осака не смогла доиграть матч с американкой Софьей Кенин. Японка получила травму и отказалась от продолжения борьбы в третьем сете при счёте 4:6, 6:1, 0:2. Напомним, за выход в финал Кенин поборется с соотечественницей, Мэдисон Кис.
Прошлогодней победительницей турнира в Цинциннати стала представительница Нидерландов Кики Бертенс, которая в финале обыграла румынку Симону Халеп. В этом сезоне Бертенс не смогла защитить титул, уступив во втором круге Винус Уильямс.
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