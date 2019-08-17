Кирьос: если бы я, как Надаль, готовил подачу 41 секунду, что тогда было бы?

Австралиец Ник Кирьос продолжает доказывать, что его незаслуженно оштрафовали на $ 113 тыс. за неспортивное поведение в матче второго круга «Мастерса» в Цинциннати (США) с россиянином Кареном Хачановым. Уроженец Канберры проиграл встречу со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 2:6.

Кирьос сделал запись в «Твиттере», дав понять, что судьи часто закрывают глаза, когда испанцу Рафаэлю Надалю нужно больше времени, чтобы сделать подачу. Он добавил видео, где видно, что уроженцу Канберры требуется около 28 секунд для подготовки подачи, а вторая ракетка мира в свою очередь не укладывается даже в 40 секунд.

«Что было бы, если бы я был таким медленным и готовил подачу 41 секунду?» – написал Кирьос.

Ранее Хачанов заявил, что у Кирьоса, несмотря на талант, иногда возникают проблемы с головой.

Запись доступна на странице Кирьоса в «Твиттере».