Кирьос: мне нужно быть более дисциплинированным, чтобы победить игроков из топ-3

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, как необходимо готовиться к матчам с сербом Новаком Джоковичем, испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером на турнирах «Большого шлема».
«Обыграть этих парней в пяти сетах невероятно сложно. Нужно действовать очень последовательно. Не так много игроков в состоянии это сделать. Я должен много работать, чтобы далеко проходить на «Большом шлеме». Необходимо быть хорошо готовым физически, чтобы сыграть много матчей, состоящих из пяти сетов. Я должен работать усерднее и быть более дисциплинированным», — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.
Ранее австралиец был наказан штрафом в размере $ 113 тыс. за неспортивное поведение в матче второго круга «Мастерса» в Цинциннати (США) с россиянином Кареном Хачановым (7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 2:6).
- 18 августа 2019
-
12:29
-
11:47
-
11:18
-
09:58
-
09:19
-
04:41
-
03:10
-
00:49
-
00:39
- 17 августа 2019
-
22:44
-
21:31
-
20:52
-
20:30
-
20:09
-
19:49
-
19:20
-
16:19
-
15:35
-
14:46
-
14:34
-
13:35
-
12:21
-
11:39
-
11:22
-
10:27
-
09:53
-
09:16
-
08:30
-
07:54
-
07:30
-
03:42
-
02:37
-
00:40
- 16 августа 2019
-
23:30
-
22:41