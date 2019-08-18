Кирьос: мне нужно быть более дисциплинированным, чтобы победить игроков из топ-3

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, как необходимо готовиться к матчам с сербом Новаком Джоковичем, испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером на турнирах «Большого шлема».



«Обыграть этих парней в пяти сетах невероятно сложно. Нужно действовать очень последовательно. Не так много игроков в состоянии это сделать. Я должен много работать, чтобы далеко проходить на «Большом шлеме». Необходимо быть хорошо готовым физически, чтобы сыграть много матчей, состоящих из пяти сетов. Я должен работать усерднее и быть более дисциплинированным», — приводит слова Кирьоса Tennis World USA.



Ранее австралиец был наказан штрафом в размере $ 113 тыс. за неспортивное поведение в матче второго круга «Мастерса» в Цинциннати (США) с россиянином Кареном Хачановым (7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 2:6).