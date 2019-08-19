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Медведев — Кирьосу: ты мой самый большой фанат

Медведев — Кирьосу: ты мой самый большой фанат
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев с юмором отнёсся к поздравительному комментарию Ника Кирьоса в его «инстаграме».

«Поздравляю», — написал Кирьос в комментариях под фото.

«Мой самый большой фанат», — ответил Медведев.

Фото доступно в «инстаграме» Даниила Медведева.

Ранее Кирьос осыпал комплиментами Медведева в своём «твиттере».

Напомним, уроженец Москвы выиграл первый в карьере турнир категории «Мастерс». В финале соревнований в Цинциннати он оказался сильнее бельгийца Давида Гоффена — 7:6 (7:3), 6:4.

По итогам турнира Даниил стал лидером АТР-тура по количеству побед в сезоне. Также завоёванный трофей позволил ему впервые в карьере попасть в топ-5 рейтинга АТР. За последние три недели Медведев пробился в три финала, в которых дважды проиграл.

Медведев — самый молодой победитель турнира в Цинциннати с 2008 года
Медведев отреагировал на попадание в топ-5 рейтинга ATP
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