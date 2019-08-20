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Звонарёва: Кузнецовой не хватило двух-трёх мячей для победы в Цинциннати

Звонарёва: Кузнецовой не хватило двух-трёх мячей для победы в Цинциннати
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вера Звонарёва прокомментировала выход Светланы Кузнецовой в финал соревнований в Цинциннати.

«Невзирая на поражение, она сыграла блестяще! Видно, что набрала хорошую форму, хотя у неё почти не было практики в последнее время. Возможно, этого как раз и не хватило, чтобы оставить за собой финал.

Возможно, сказалась усталость. Когда долго не выступаешь, а потом проводишь много матчей подряд, к тому же на крупном турнире, устаешь и физически, и психологически. В какой-то момент это сказывается. Чтобы взять титул, Светлане не хватило буквально двух-трёх мячей. В противном случае всё бы сложилось иначе», — цитирует Звонарёву «Советский спорт».

Напомним, в решающем матче соревнований Цинциннати Кузнецова уступила американке Мэдисон Кис.

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