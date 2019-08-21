Бывшая восьмая ракетка мира Типсаревич завершит карьеру в ноябре

Бывшая восьмая ракетка мира сербский теннисист Янко Типсаревич принял решение завершить карьеру в ноябре 2019 года.

«Это были замечательные 16 лет. После долгих душевных поисков и размышлений о том, что для меня важно на этом этапе жизни и что делает меня счастливым, я решил завершить карьеру в профессиональном теннисе. Я не буду писать проникновенную речь (пока), которая заставит вас расплакаться, так как ещё немного поиграю.

Помимо US Open и нескольких турниров ATP моим последним соревнованием станет Кубок Дэвиса в Мадриде. В ближайшие годы я буду сосредоточен на своей семье, нашей теннисной академии и тренерской деятельности. Спасибо всем за поддержку", — написал Типсаревич.

Пост доступен в «инстаграме» Янко Типсаревича.

35-летний уроженец Белграда начал профессиональную карьеру в 2002 году. Он выиграл 4 турнира ATP в одиночном разряде. В нынешнем сезоне он выступил на 8 турнирах и выиграл 5 матчей из 13. В 2011 и 2012 годах Янко квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP. Его лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» стал выход в четвертьфинал US Open в 2011 и 2012 годах.

В ходе карьеры он перенёс 7 операций. В 2010 году Типсаревич в составе сборной Сербии выиграл Кубок Дэвиса.