Бывшая восьмая ракетка мира Типсаревич завершит карьеру в ноябре

Бывшая восьмая ракетка мира сербский теннисист Янко Типсаревич принял решение завершить карьеру в ноябре 2019 года.
«Это были замечательные 16 лет. После долгих душевных поисков и размышлений о том, что для меня важно на этом этапе жизни и что делает меня счастливым, я решил завершить карьеру в профессиональном теннисе. Я не буду писать проникновенную речь (пока), которая заставит вас расплакаться, так как ещё немного поиграю.
Помимо US Open и нескольких турниров ATP моим последним соревнованием станет Кубок Дэвиса в Мадриде. В ближайшие годы я буду сосредоточен на своей семье, нашей теннисной академии и тренерской деятельности. Спасибо всем за поддержку", — написал Типсаревич.
Пост доступен в «инстаграме» Янко Типсаревича.
35-летний уроженец Белграда начал профессиональную карьеру в 2002 году. Он выиграл 4 турнира ATP в одиночном разряде. В нынешнем сезоне он выступил на 8 турнирах и выиграл 5 матчей из 13. В 2011 и 2012 годах Янко квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP. Его лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» стал выход в четвертьфинал US Open в 2011 и 2012 годах.
В ходе карьеры он перенёс 7 операций. В 2010 году Типсаревич в составе сборной Сербии выиграл Кубок Дэвиса.
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