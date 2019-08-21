Ли Тук Хи: глухота помогает мне в теннисе

Представитель Южной Кореи Ли Тук Хи, ставший первым в истории глухим теннисистом, выигравшим матч в основной сетке турнира ATP, рассказал о своих ритуалах и об общении с судьями на корте.

«Если я побеждаю, то на следующий матч выхожу в той же одежде. А если проигрываю, то на следующем турнире выступаю в другой форме. Когда я злюсь или расстраиваюсь, то закрываю глаза и глубоко вдыхаю. Я говорю себе: „Я могу это сделать“.

Сложно ли мне работать с тренером? Думаю, мы читаем мысли друг друга. Но когда команды рядом нет, мы обмениваемся сообщениями. Что касается судей, то обычно нам не приходится общаться, за исключением спорных моментов с аутами.

Думаю, глухота помогает мне в теннисе. Я могу больше концентрироваться и усерднее стараться», — приводит слова Ли Тук Хи официальный сайт тура.

Во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме Ли Тук Хи проиграл поляку Хуберту Хуркачу — 6:4, 0:6, 3:6.

Ли Тук Хи стал первым глухим теннисистом, выигравшим матч на турнире ATP