Ли Тук Хи: глухота помогает мне в теннисе

Представитель Южной Кореи Ли Тук Хи, ставший первым в истории глухим теннисистом, выигравшим матч в основной сетке турнира ATP, рассказал о своих ритуалах и об общении с судьями на корте.
«Если я побеждаю, то на следующий матч выхожу в той же одежде. А если проигрываю, то на следующем турнире выступаю в другой форме. Когда я злюсь или расстраиваюсь, то закрываю глаза и глубоко вдыхаю. Я говорю себе: „Я могу это сделать“.
Сложно ли мне работать с тренером? Думаю, мы читаем мысли друг друга. Но когда команды рядом нет, мы обмениваемся сообщениями. Что касается судей, то обычно нам не приходится общаться, за исключением спорных моментов с аутами.
Думаю, глухота помогает мне в теннисе. Я могу больше концентрироваться и усерднее стараться», — приводит слова Ли Тук Хи официальный сайт тура.
Во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме Ли Тук Хи проиграл поляку Хуберту Хуркачу — 6:4, 0:6, 3:6.
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