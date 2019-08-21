Мария Шарапова и Серена Уильямс приняли участие в совместной фотосессии

Ведущие теннисистки мира приняли участие в специальном промодне компании Nike в Нью-Йорке, США. 11 опытных чемпионок поделились знаниями и страстью к прогрессу с юными американскими теннисистками.



В мероприятии приняли участие первая ракетка мира из Японии Наоми Осака, россиянка Мария Шарапова, американки Серена Уильямс, Слоан Стивенс, Мэдисон Кис, украинка Элина Свитолина, румынка Симона Халеп, француженка Каролин Гарсия, гречанка Мария Саккари и представительница Беларуси Арина Соболенко.

Фото доступно в «инстаграме» Петры Квитовой и Элины Свитолиной.

Напомним, в период с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке пройдёт Открытый чемпионат США. Действующей победительницей турнира является Наоми Осака.