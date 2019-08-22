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Федерер: в молодости я не всегда слушал старших

Федерер: в молодости я не всегда слушал старших
Теннис / ATP 0

38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер дал совет начинающим теннисистам.

«При любых раскладах я советую молодым теннисистам прислушиваться к родителям и тренеру. Я сам в детстве и молодости не всегда слушал старших.

Как бы то ни было, старшие всегда хотят чтобы вы добились большего. Знайте — даже если вы проиграли, впереди у вас ещё много шансов. Главное слушать старших и стараться изо всех сил», — цитирует Федерера Tennis Panorama.

В настоящее время 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» является третьей ракеткой мира. На минувшем Уимблдоне он пробился в финал, где в пяти партиях уступил лидеру рейтинга АТР из Сербии Новаку Джоковичу. На грядущем US Open Федерер получил третий номер посева.

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