Федерер: в молодости я не всегда слушал старших

38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер дал совет начинающим теннисистам.



«При любых раскладах я советую молодым теннисистам прислушиваться к родителям и тренеру. Я сам в детстве и молодости не всегда слушал старших.



Как бы то ни было, старшие всегда хотят чтобы вы добились большего. Знайте — даже если вы проиграли, впереди у вас ещё много шансов. Главное слушать старших и стараться изо всех сил», — цитирует Федерера Tennis Panorama.



В настоящее время 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» является третьей ракеткой мира. На минувшем Уимблдоне он пробился в финал, где в пяти партиях уступил лидеру рейтинга АТР из Сербии Новаку Джоковичу. На грядущем US Open Федерер получил третий номер посева.

Федерер: я известен тем, что не очень много потею