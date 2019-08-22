Андреев рассказал о возможном участии Шараповой в матчах Кубка Федерации

Капитан сборной России на Кубке Федерации Игорь Андреев поделился мыслями по поводу возможного участия Марии Шараповой в матчах квалификации командного турнира. Напомним, соперниками подопечных Андреева станут представительницы Румынии.



«Пока об этом говорить сложно. Могу только сказать, что мы всё время в контакте с её агентом. Сейчас увидимся в Нью-Йорке, во время US OPEN, поговорим, обсудим. Вообще, повторюсь, пока о персоналиях говорить рано», — цитирует Андреева официальный сайт Федерации тенниса России.

Напомним, в 2020 году Кубок Федерации будет проходить в новом формате. Победитель турнира будет определяться в течение одной недели. 12 сборных будут поделены на четыре группы, после чего лучшие из них встретятся в плей-офф.