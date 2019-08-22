Роддик — о фаворитах US Open: 10 лет спустя у нас те же обычные подозреваемые

Экс первая ракетка мира американец Энди Роддик рассказал, кого считает главными фаворитами предстоящего Открытого чемпионата США. Матчи основной сетки начнутся 26 августа.

«Делать прогноз сейчас нелегко. Всегда хочется для начала дождаться жеребьёвки, а потом что-то предсказывать. Вообще, это странно. Но 10 лет назад в такой беседе у нас были те же обычные подозреваемые — Роджер, Рафа и Новак. В этот раз я склоняюсь к варианту с Новаком», — приводит слова Роддика Metro.

Энди также назвал одним из фаворитов женского турнира канадку Бьянку Андрееску.

«Андрееску могут знать не так хорошо, как Серену Уильямс, но в этом году она играет великолепно», — объяснил свой выбор Роддик.

Действующими чемпионами US Open являются серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.

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