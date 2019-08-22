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Директор турнира в Вене: Медведев вежливо спросил, может ли сыграть у нас

Директор турнира в Вене: Медведев вежливо спросил, может ли сыграть у нас
Теннис / ATP 0

Директор турнира в Вене Хервиг Страка подтвердил появившуюся в начале августа информацию о том, что первая ракетка России Даниил Медведев примет участие в соревнованиях в столице Австрии. Турнир пройдёт 19-27 октября.

«Я давно следил за Даниилом Медведевым. Я получил от него электронное письмо, в котором он вежливо спросил, может ли сыграть в Вене. Даниил проводит выдающийся сезон и жаждет продолжать побеждать. Мы очень рады, что он впервые сыграет в Вене в этом году. Я уверен, что его привлекательный игровой стиль привлечёт болельщиков на трибуны», — приводит слова Страки официальный сайт турнира.

На минувшей неделе Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати. В рейтинге ATP он занимает пятую строчку.

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