Блинкова сыграет с Осакой, Касаткина – с Контой в первом круге US Open

Состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. Российские теннисистки узнали соперниц по первому раунду соревнований.



Главной вывеской стало противостояние Марии Шараповой и Серены Уильямс (8). Анна Блинкова сыграет с первой сеяной турнира японкой Наоми Осакой. Анастасии Потаповой предстоит встреча с 15-летней американкой Кори Гауфф. Анастасия Павлюченкова начнёт турнир матчем с француженкой Полин Пармантье.



Наталья Вихлянцева возьмёт старт поединком с немкой Юлией Гёргес, а Вероника Кудерметова – с американкой Франческой Ди Лоренцо. Светлане Кузнецовой в соперники также попалась хозяйка соревнований – американка Кристи Ан. Дарья Касаткина поборется за выход во второй круг с британкой Йоханной Контой (16), Екатерина Александрова – с австралийкой Самантой Стосур. Соперник Маргариты Гаспарян определится по итогам квалификации.



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