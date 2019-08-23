15-летняя Гауфф одолела вторую ракетку мира Барти в выставочном матче

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф обыграла вторую ракетку мира австралийку Эшли Барти в выставочном матче в Уинстон-Сейлеме (США) со счётом 6:4, 2:6, [10:8]. Поединок продолжался 1 час 13 минут.
«Спасибо Уинстон-Сейлему и Коко Гауфф за прекрасный вечер! Зрители были просто невероятны», — написала Барти в «твиттере» после игры.
Гауфф в ответ поблагодарила Барти: «Эшли, спасибо за твою мудрость и опыт. Болельщики были просто великолепны».
Видеообзор матча доступен в «твиттере» турнира в Уинстон-Сейлеме.
Обе теннисистки примут участие в Открытом чемпионате США, матчи основной сетки которого начнутся 26 августа. В первом круге Барти сыграет с представительницей Казахстана Зариной Дияс, а Гауфф встретится с россиянкой Анастасией Потаповой.
- 23 августа 2019
-
09:47
-
09:27
-
08:44
-
08:27
-
08:12
-
00:25
- 22 августа 2019
-
23:31
-
22:36
-
21:01
-
20:15
-
19:55
-
19:26
-
19:16
-
18:57
-
16:57
-
16:57
-
16:06
-
15:13
-
14:23
-
14:09
-
14:04
-
13:09
-
12:23
-
12:21
-
12:18
-
11:13
-
10:44
-
10:13
-
10:06
-
09:51
-
09:19
-
08:44
-
08:27
-
08:14
-
07:30