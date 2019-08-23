15-летняя Гауфф одолела вторую ракетку мира Барти в выставочном матче

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф обыграла вторую ракетку мира австралийку Эшли Барти в выставочном матче в Уинстон-Сейлеме (США) со счётом 6:4, 2:6, [10:8]. Поединок продолжался 1 час 13 минут.

«Спасибо Уинстон-Сейлему и Коко Гауфф за прекрасный вечер! Зрители были просто невероятны», — написала Барти в «твиттере» после игры.

Гауфф в ответ поблагодарила Барти: «Эшли, спасибо за твою мудрость и опыт. Болельщики были просто великолепны».

Видеообзор матча доступен в «твиттере» турнира в Уинстон-Сейлеме.

Обе теннисистки примут участие в Открытом чемпионате США, матчи основной сетки которого начнутся 26 августа. В первом круге Барти сыграет с представительницей Казахстана Зариной Дияс, а Гауфф встретится с россиянкой Анастасией Потаповой.