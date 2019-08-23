Т. Надаль: Рафе по силам побить рекорд Федерера

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, предположил, что его племяннику способен превзойти рекорд Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». В активе швейцарца 20 таких трофеев, у Надаля — 18.



«Думаю, Рафе это по силам. Он относительно недалеко от Роджера. Если вы спросите меня, кто будет главным фаворитом „Ролан Гаррос“ в 2020 году, то я назову Рафаэля. К тому же один из трёх главных претендентов на выигрыш предстоящего US Open.

Чтобы выигрывать главные титулы, нужно побеждать сильнейших. Рафа выступает уже долго и, несмотря на все сомнения, его уровень очень хорош. Ему нет причин что-то менять", — цитирует Тони Надаля Onda Cero.

В первом круге US Open Надаль встретится с австралийцем Джоном Миллманом.

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