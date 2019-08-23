Осака рассказала, почему не здоровается с Сереной Уильямс

Первая ракетка мира японка Наоми Осака рассказала о своих отношениях с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс.
«Я очень сильно уважаю её. Я все жизнь старалась брать с неё пример. Каждый раз, когда она разговаривает со мной, я нахожусь в состоянии шока. Даже не знаю. Я даже не здороваюсь с ней, потому что очень нервничаю. Кажется, что Серена всегда занята чем-то важным и мне не хочется прерывать её.
Но мне бы хотелось поговорить с ней о жизни, о том, как она со всем справляется на корте и за его пределами. Однако я не хочу проявлять неуважение и говорить с ней, как с наставником, ведь она всё ещё играет", — приводит слова Осаки CBS News.
В прошлом году Наоми победила Серену в финале US Open со счётом 6:2, 6:4.
- 23 августа 2019
-
16:59
-
16:33
-
15:45
-
15:08
-
14:44
-
14:13
-
13:04
-
12:34
-
12:02
-
11:34
-
11:21
-
10:46
-
10:25
-
09:47
-
09:27
-
08:44
-
08:27
-
08:12
-
00:25
- 22 августа 2019
-
23:31
-
22:36
-
21:01
-
20:15
-
19:55
-
19:26
-
19:16
-
18:57
-
16:57
-
16:57
-
16:06
-
15:13
-
14:23
-
14:09
-
14:04
-
13:09