Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2019 | Dota 2
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Чесноков: не вижу причин, которые помешают С. Уильямс снова обыграть Шарапову

Чесноков: не вижу причин, которые помешают С. Уильямс снова обыграть Шарапову
Теннис / US Open 2019 0

Заслуженный тренер России Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча первого круга Открытого чемпионата США по теннису, в котором россиянка Мария Шарапова встретится с американкой Сереной Уильямс.

«Серена и Шарапова — это встреча, достойная финала Уимблдона. Хотя шансов на успех у Марии явно не много. Уильямс одержала в нынешнем сезоне много побед. А Шарапова? И вообще, за всю историю их взаимоотношений у Марии всего две победы, включая финал Уимблдона — 2004, дебютный для неё на „мейджорах“. К тому же Серена знает Марию, что называется, с ног до головы. И не вижу причин, которые могли бы помешать Уильямс выиграть в очередной раз. Хотя, конечно, в матче первого круга может произойти всякое», — цитирует Чеснокова GoTennis.

Открытый чемпионат США пройдёт в период с 26 августа по 8 сентября. Действующей победительницей престижных соревнований является японка Наоми Осака.

Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент