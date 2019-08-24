Чесноков: не вижу причин, которые помешают С. Уильямс снова обыграть Шарапову

Заслуженный тренер России Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча первого круга Открытого чемпионата США по теннису, в котором россиянка Мария Шарапова встретится с американкой Сереной Уильямс.
«Серена и Шарапова — это встреча, достойная финала Уимблдона. Хотя шансов на успех у Марии явно не много. Уильямс одержала в нынешнем сезоне много побед. А Шарапова? И вообще, за всю историю их взаимоотношений у Марии всего две победы, включая финал Уимблдона — 2004, дебютный для неё на „мейджорах“. К тому же Серена знает Марию, что называется, с ног до головы. И не вижу причин, которые могли бы помешать Уильямс выиграть в очередной раз. Хотя, конечно, в матче первого круга может произойти всякое», — цитирует Чеснокова GoTennis.
Открытый чемпионат США пройдёт в период с 26 августа по 8 сентября. Действующей победительницей престижных соревнований является японка Наоми Осака.
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