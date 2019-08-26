Рублёв занял 36-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Медведев — 5-й

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 26 августа российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на 36-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Чемпионская гонка ATP. 26 августа

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7225.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7085.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5150.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3835.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 3605.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 3150.

7 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2340.

8 (8). Кей Нисикори (Япония) — 2090.

9 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 1955.

10 (10). Александр Зверев (Германия) — 1940.

...

18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1415...

36 (38). Андрей Рублёв (Россия) — 966.

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