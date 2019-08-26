Федерер оценил свои шансы выиграть US Open
Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился ожиданиями от Открытого чемпионата США, матчи основной сетки которого начнутся сегодня, 26 августа.
«Выиграть этот турнир будет сложно, в этом нет сомнений. Но я чувствую, что принадлежу к группе игроков, которым это по силам. Горжусь тем, как стабильно провёл последние полтора года.
Кажется, фаворитами US Open вновь будут те же самые парни. Если выиграет кто-то другой, это будет большим сюрпризом", — приводит слова Федерера Fox Sports.
В первом круге Роджер сыграет с представителем Индии Сумитом Нагалом.
Действующим чемпионом US Open является серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
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