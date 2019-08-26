Серена открывает сезон охоты. Шараповой не повезло. Матчи 1-го дня US Open

В понедельник, 26 августа, стартует заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат США. US Open начал свой отсчёт в 1881-м – на четыре года позже, чем Уимблдон, но по количеству проведённых розыгрышей он опережает все остальные «шлемы», поскольку не делал перерывы в XX веке на несколько лет на I и II Мировые войны. Нынешний турнир – 139-й по счёту. В стартовый день соревнований пройдёт половина матчей первого круга (64) – в верхней половине мужской сетки и нижней половине женской. В утренней сессии на центральном корте, носящем имя Артура Эша, сыграет австралийка Эшли Барти, бывшая с июля по середину августа первой ракеткой мира (7 недель), и действующий чемпион US Open и первая ракетка мира у мужчин Новак Джокович. Последним запуском на центральном корте сыграет самый титулованный теннисист в истории Роджер Федерер.
А откроет вечернюю сессию суперматч Марии Шараповой и Серены Уильямс. В 2004 году россиянка выиграла у соперницы на Уимблдоне и Итоговом чемпионате WTA, однако затем Серена раз за разом побеждала, доведя счёт личных встреч до неприличных 19-2. У Шараповой были неплохие шансы на победу на «Ролан Гаррос» — 2018, но американка тогда снялась с матча из-за травмы. Сейчас ситуация другая. С января Мария выиграла всего два матча – на Мальорке и в Цинциннати – и только что поменяла тренера, а у Серены дела шли гораздо лучше – в частности она была в двух крупных финалах: на Уимблдоне и в Торонто. Американка не скрывает, что жаждет завоевать свой первый титул после рождения дочери. К тому же у неё остался «должок» перед US Open после скандального финала-2018. Но для реванша надо для начала обыграть в первом круге Марию Шарапову.
Из представителей топ-10 посева в этот день сыграют уже упоминавшиеся Джокович (1), Барти (2), Федерер (3) и С.Уильямс (8), а также Каролина Плишкова (3), Элина Свитолина (5), Даниил Медведев (5), Кей Нисикори (7) и Мэдисон Кис (10). Всего в стартовый день на корты US Open выйдет 6 россиян – кроме Медведева и Шараповой это также Евгений Донской (Q), Дарья Касаткина, Маргарита Гаспарян и Екатерина Александрова. Предлагаем вашему вниманию расписание самых интересных матчей дня.
US Open. День 1-й. 26 августа, понедельник. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск, центральный корт – 19:00 мск)
Мужчины. 1-й круг. Сетка
Женщины. 1-й круг. Сетка
Arthur Ashe Stadium
Зарина Дияс (Казахстан) — Эшли Барти (Австралия, 2)
Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).
Личные встречи: 0-1 (Куала-Лумпур-2013).
Рейтинг: 77-2.
Прогноз букмекеров: 7.80 – 1.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа Барти в двух сетах.
Новак Джокович (Сербия, 1) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания)
Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (около 20:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 1-76.
Прогноз букмекеров: 1.01 – 13.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.
Серена Уильямс (США, 8) — Мария Шарапова (Россия)
Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (не ранее 2:00).
Личные встречи: 19-2 (Майами-2004, Australian Open-2005, Australian Open, Майами-2007, Чарльстон-2008, Уимблдон-2010, Стэнфорд-2011, Мадрид, Олимпиада, Итоговый чемпионат WTA-2012, Доха, Майами, Мадрид, «Ролан Гаррос»-2013, Брисбен, Майами-2014, Australian Open, Уимблдон-2015, Australian Open-2016 – Уимблдон, Итоговый чемпионат WTA-2004, «Ролан Гаррос» (отказ)-2018).
Рейтинг: 8-87.
Прогноз букмекеров: 1.27 – 3.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Сумит Нагал (Индия, Q)
Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (около 3:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 3-190.
Прогноз букмекеров: 1.01 – 13.00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.
18:00. Тереза Мартинцова (Чехия, Q) – Каролина Плишкова (Чехия, 3)
Затем. Праджнеш Гуннесваран (Индия) – Даниил Медведев (Россия, 5)
Текстовая трансляция
Затем. Чжэн Сайсай (Китай) – Винус Уильямс (США)
Не ранее 2:00. Стэн Вавринка (Швейцария, 23) – Янник Синнер (Италия, Q)
Затем. Мисаки Дои (Япония) – Мэдисон Кис (США, 10)
Grandstand
18:00. Марко Трунгеллити (Аргентина, Q) – Кей Нисикори (Япония, 7)
Затем. Анжелика Кербер (Германия, 14) – Кристина Младенович (Франция)
Затем. Сэм Куэрри (США) – Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина)
Затем. Софья Кенин (США, 20) – Коко Вандевей (США, SR)
Court 4
18:00. Петра Мартич (Хорватия, 22) – Тамара Зиданшек (Словения)
Затем. Моника Никулеску (Румыния) – Даяна Ястремская (Украина, 32)
Court 5
18:00. Эжени Бушар (Канада) – Анастасия Севастова (Латвия, 12)
Затем. Екатерина Александрова (Россия) – Саманта Стосур (Австралия, WC)
Court 6
18:00. Мартон Фучович (Венгрия) – Николоз Басилашвили (Грузия, 17)
Court 7
18:00. Кристьян Гарин (Чили, 31) – Кристофер Юбэнкс (США, WC)
Затем. Елена Рыбакина (Казахстан, Q) – Каролина Мухова (Чехия)
Затем. Борна Чорич (Хорватия, 12) – Евгений Донской (Россия, Q)
Court 8
18:00. Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – Ребекка Петерсон (Швеция)
Затем. Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Алекс де Минор (Австралия)
Court 9
18:00. Мариам Болквадзе (Грузия, Q) – Бернарда Пера (США)
Затем. Яна Чепелова (Словакия, Q) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 29)
Затем. Филипп Кольшрайбер (Германия) – Лука Пуй (Франция, 25)
Затем. Ричардас Беранкис (Литва) – Иржи Веселы (Чехия, Q)
Court 12
18:00. Денис Кудла (США, LD) – Янко Типсаревич (Сербия, SR)
Затем. Александра Саснович (Беларусь) – Дженнифер Брэйди (США)
Court 14
18:00. Ана Богдан (Румыния, Q) – Хэрриет Дарт (Великобритания, Q)
Затем. Маргарита Гаспарян (Россия) – Присцилла Хон (Австралия, LL)
Court 17
18:00. Йоханна Конта (Великобритания, 16) – Дарья Касаткина (Россия)
Текстовая трансляция
Затем. Фабио Фоньини (Италия, 11) – Райлли Опелка (США)
Затем. Элина Свитолина (Украина, 5) – Уитни Осуйве (США, WC).
- 26 августа 2019
-
10:06
-
09:15
-
09:09
-
08:50
-
08:36
-
00:25
- 25 августа 2019
-
23:59
-
22:09
-
21:42
-
20:45
-
19:21
-
18:31
-
17:58
-
16:26
-
14:41
-
13:55
-
10:47
-
09:46
-
09:12
-
00:47
- 24 августа 2019
-
23:54
-
22:23
-
21:26
-
19:56
-
18:30
-
17:38
-
16:50
-
16:12
-
16:06
-
15:35
-
14:50
-
13:26
-
12:49
-
11:58
-
11:45