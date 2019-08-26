Серена открывает сезон охоты. Шараповой не повезло. Матчи 1-го дня US Open

Организаторы US Open, помня скандал в финале-2018, будут ставить матчи Серены Уильямс только на центр. И первая соперница – Мария Шарапова.

В понедельник, 26 августа, стартует заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат США. US Open начал свой отсчёт в 1881-м – на четыре года позже, чем Уимблдон, но по количеству проведённых розыгрышей он опережает все остальные «шлемы», поскольку не делал перерывы в XX веке на несколько лет на I и II Мировые войны. Нынешний турнир – 139-й по счёту. В стартовый день соревнований пройдёт половина матчей первого круга (64) – в верхней половине мужской сетки и нижней половине женской. В утренней сессии на центральном корте, носящем имя Артура Эша, сыграет австралийка Эшли Барти, бывшая с июля по середину августа первой ракеткой мира (7 недель), и действующий чемпион US Open и первая ракетка мира у мужчин Новак Джокович. Последним запуском на центральном корте сыграет самый титулованный теннисист в истории Роджер Федерер.

А откроет вечернюю сессию суперматч Марии Шараповой и Серены Уильямс. В 2004 году россиянка выиграла у соперницы на Уимблдоне и Итоговом чемпионате WTA, однако затем Серена раз за разом побеждала, доведя счёт личных встреч до неприличных 19-2. У Шараповой были неплохие шансы на победу на «Ролан Гаррос» — 2018, но американка тогда снялась с матча из-за травмы. Сейчас ситуация другая. С января Мария выиграла всего два матча – на Мальорке и в Цинциннати – и только что поменяла тренера, а у Серены дела шли гораздо лучше – в частности она была в двух крупных финалах: на Уимблдоне и в Торонто. Американка не скрывает, что жаждет завоевать свой первый титул после рождения дочери. К тому же у неё остался «должок» перед US Open после скандального финала-2018. Но для реванша надо для начала обыграть в первом круге Марию Шарапову.

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Из представителей топ-10 посева в этот день сыграют уже упоминавшиеся Джокович (1), Барти (2), Федерер (3) и С.Уильямс (8), а также Каролина Плишкова (3), Элина Свитолина (5), Даниил Медведев (5), Кей Нисикори (7) и Мэдисон Кис (10). Всего в стартовый день на корты US Open выйдет 6 россиян – кроме Медведева и Шараповой это также Евгений Донской (Q), Дарья Касаткина, Маргарита Гаспарян и Екатерина Александрова. Предлагаем вашему вниманию расписание самых интересных матчей дня.

Шарапова против Серены. Состоится ли их матч на этот раз? Жеребьёвка US Open свела Шарапову с Уильямс в 1-м круге, Рублёва – с Циципасом, а Медведева отправила в четверть Джоковича.

US Open. День 1-й. 26 августа, понедельник. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск, центральный корт – 19:00 мск)



Мужчины. 1-й круг. Сетка



Женщины. 1-й круг. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Зарина Дияс (Казахстан) — Эшли Барти (Австралия, 2)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).

Личные встречи: 0-1 (Куала-Лумпур-2013).

Рейтинг: 77-2.

Прогноз букмекеров: 7.80 – 1.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Барти в двух сетах.



Новак Джокович (Сербия, 1) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (около 20:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 1-76.

Прогноз букмекеров: 1.01 – 13.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.



Серена Уильямс (США, 8) — Мария Шарапова (Россия)

Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 19-2 (Майами-2004, Australian Open-2005, Australian Open, Майами-2007, Чарльстон-2008, Уимблдон-2010, Стэнфорд-2011, Мадрид, Олимпиада, Итоговый чемпионат WTA-2012, Доха, Майами, Мадрид, «Ролан Гаррос»-2013, Брисбен, Майами-2014, Australian Open, Уимблдон-2015, Australian Open-2016 – Уимблдон, Итоговый чемпионат WTA-2004, «Ролан Гаррос» (отказ)-2018).

Рейтинг: 8-87.

Прогноз букмекеров: 1.27 – 3.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.



Текстовая трансляция



Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Сумит Нагал (Индия, Q)

Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (около 3:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 3-190.

Прогноз букмекеров: 1.01 – 13.00.

Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.

Шарапова будет на US Open с новым тренером. Возможно, так она победит Серену Риккардо Пьятти впервые будет на турнире вместе с Марией, а Кузнецова попробует развить успех от работы со старым новым тренером.