Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович сыграет за сборную Сербии в Кубке Дэвиса-2019

Джокович сыграет за сборную Сербии в Кубке Дэвиса-2019
Теннис / US Open 2019 0

Капитан сборной Сербии Ненад Зимонич сообщил, что первая ракетка мира Новак Джокович выступит в финальном раунде Кубка Дэвиса, который пройдёт в Мадриде с 18 по 24 июня. Сборная Сербии сыграет в группе A с командами Франции и Японии.

«У нас фантастическая новость: Новак сыграет в финальном турнире в Мадриде. У меня была возможность поговорить с ним в Нью-Йорке, перед стартом US Open. Новак подтвердил, что присоединится к команде в Мадриде. Это великолепное пополнение для нашей сборной. Мы с нетерпением ждём начала турнира, который впервые пройдёт в новом формате», — приводит слова Зимонича официальный сайт федерации тенниса Сербии.

Сборная России сыграет в группе B с командами Хорватии и Испании.

Руседски: Медведев в полуфинале с Джоковичем провёл матч жизни
Джокович на жеребьёвке US Open: не говорите мне, куда попал Федерер
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент