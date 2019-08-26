Джокович сыграет за сборную Сербии в Кубке Дэвиса-2019
Капитан сборной Сербии Ненад Зимонич сообщил, что первая ракетка мира Новак Джокович выступит в финальном раунде Кубка Дэвиса, который пройдёт в Мадриде с 18 по 24 июня. Сборная Сербии сыграет в группе A с командами Франции и Японии.
«У нас фантастическая новость: Новак сыграет в финальном турнире в Мадриде. У меня была возможность поговорить с ним в Нью-Йорке, перед стартом US Open. Новак подтвердил, что присоединится к команде в Мадриде. Это великолепное пополнение для нашей сборной. Мы с нетерпением ждём начала турнира, который впервые пройдёт в новом формате», — приводит слова Зимонича официальный сайт федерации тенниса Сербии.
Сборная России сыграет в группе B с командами Хорватии и Испании.
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