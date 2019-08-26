Тарпищев ждёт от Кузнецовой успешного выступления на US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что из представительниц России на Открытом чемпионате США дальше всех способна пройти Светлана Кузнецова.

В первом круге соревнований 34-летняя уроженка Санкт-Петербурга сыграет с американкой Кристи Эрим Анн.

«Успешного выступления можно ждать от Кузнецовой. Турнир в Цинциннати показал, что она находится в хорошей форме и может обыграть любую.

Вообще, у женщин нет яркого лидера в турнире, на первый план выходит вопрос психологии", — цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, US Open завершится 7 сентября. В прошлом сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале турнира она обыграла американку Серену Уильямс.