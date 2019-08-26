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Тарпищев ждёт от Кузнецовой успешного выступления на US Open

Тарпищев ждёт от Кузнецовой успешного выступления на US Open
Теннис / US Open 2019 0

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил мнение, что из представительниц России на Открытом чемпионате США дальше всех способна пройти Светлана Кузнецова.

В первом круге соревнований 34-летняя уроженка Санкт-Петербурга сыграет с американкой Кристи Эрим Анн.

«Успешного выступления можно ждать от Кузнецовой. Турнир в Цинциннати показал, что она находится в хорошей форме и может обыграть любую.

Вообще, у женщин нет яркого лидера в турнире, на первый план выходит вопрос психологии", — цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, US Open завершится 7 сентября. В прошлом сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале турнира она обыграла американку Серену Уильямс.

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